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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 129 محضرا تموينيا للمخابز والمطاعم والأسواق فى بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

اكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، مع التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات المعنية لمنع الممارسات الاحتكارية من التجار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات الغذائية ومحاسبة المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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فقد واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 68 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة بدائرة المركز ، إلى جانب ضبط دواجن بمطعم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بالتعاون مع الطب البيطرى والتموين .

وفى مركز ملوى، تم تحرير 17 محضرا تموينيا خلال حملة رقابية مفاجئة على المخابز البلدية المخالفة بنطاق قريتى جلال الشرقية و الريرمون بنطاق مجلس قروى المعصرة ، حيث تنوعت المحاضر بين ( نقص وزن،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود سجل تجارى ).

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 16 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة بمجلس قروى تل بنى عمران، وتنوعت المحاضر بين تصرف فى حصص الدقيق، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، نقص وزن، عدم صرف بون )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز بنى مزار، تم تحرير 12 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق والمجازر والمحال العامة بالتعاون مع الطب البيطرى و مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية للمركز حيث شملت 3 محاضر لحيازة أغذية منتهية الصلاحية وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى من لحوم وعصائر و منتجات ألبان، و4 محاضر لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و 5 محاضر لعدم الحصول على شهادات صحية .

 

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