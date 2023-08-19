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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إدارة الزمالك تستقر على إقالة هتلر المدير الفني لفريق اليد

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، أن إدارة نادى الزمالك بصدد إقالة أحمد رمضان الشهير بـ هتلر، المدير الفني لفريق اليد، بعد التصريحات التي أطلقها على هامش البطولة العربية لكرة اليد المقامة حاليا فى السعودية. 

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: "إدارة الزمالك تستقر على إقالة هتلر مدرب اليد بعد البطولة العربية والمدرب في الوقت ذاته سيتقدم باستقالته".

هتلر يهاجم إدارة الزمالك 

بداية الأزمة جاءت عبر تصريحات أطلقها أحمد رمضان هتلر عبر صحيفة الكأس السعودية، حيث قال: “حتى الآن رسوم الاشتراك في البطولة لم يتم سدادها، ولن نلعب المباراة القادمة إذا لم يتم ذلك، أريد ضم لاعبين للفريق مثل كريم هنداوي ولكن لا يمكنني بسبب الرسوم أيضا”.

وتابع هتلر: “إدارة الزمالك عشوائية ولن نستمر في وجودها ومش بخاف من حد، ومسافرناش بطيارة خاصة زي ما بيقولوا، واللي عايز يكدب يكدب، وحجزولنا الطيارة للرياض والماتش في الدمام ولولا الجمهور مكناش لحقنا أول ماتش”.

 

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