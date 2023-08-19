من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن ملف صفقة المهاجم في النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" مصدر بالأهلي: قدمنا ما يقرب من 50 إسم لمارسيل كولر وكان خياره الأول هو سوزا.. المدرب مصمم على اختيار معين ودورنا تلبية طلباته".

أحمد حسن



وكان نادي جيونبك الكوري الجنوبي قد رفض رحيل البرازيلي جوستافو سوزا إلى الأهلي في الشتاء الماضي، كما وصلت المفاوضات في الصيف الحالي إلى طريق مسدود.

في سياق آخر، حدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

وقام خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.