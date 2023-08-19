رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة

أطلت الفنانة رانيا يوسف على جمهورها بمظهر أنثوي مختلف، في أحدث صور نشرتها وهى تستجم وتقضي وقتاً ممتعاً تحت أشعة الشمس.

ونشرت رانيا يوسف صوراً جديدة تستعرض من خلالها أناقتها، خلال قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي مرتدية كاش مايوه شفاف باللون الأسود، وقبعة مناسبة للبحر باللون البيج.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضالالشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسينمصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.