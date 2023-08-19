لو هتسوق جديد.. 5 سيارات مُستعملة تبدأ من 17 ألف جنيه بس

يبحث البعض من السائقين الجُدد عن سيارة مُستعملة بسعر مناسب، وبالفعل تحتوي السوق المصرية على الكثير من الإصدارات التي اكتسب شهرة كبيرة وسط المبتدئين في هذا المجال، وجاءت هذه الشعبية نسبة إلى سعرها المناسب والذي يشمل قطع الغيار أيضاً، بالإضافة إلى سهولة صيانتها.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة تبدأ من 17 ألف جنيه لقائدي السيارات الجدد

ارخص 5 سيارات مستعملة

نبدأ بالنسخة الشهيرة سيات 133 والتي تعتبر واحدة من اصغر السيارات في مصر، والتي تأتي بعدد 2 باب، ومساحة تخزين أمامية، مع محرك 4 سلندر، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 34 حصان، وعزم اقصى للدوران 55 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال، وتقدم هذه السيارة بقيمة سعرية قدرها 17 ألف جنيه لموديل 1980.

ارخص 5 سيارات مستعملة

نستكمل قائمة السيارات الأرخص سعرًا في مصر بالنسخة فيات 127 والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، وتستمد هذه السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، مدعوم بناقل سرعات مانيوال من 4 نقلات، بينما تضم من الداخل نظام صوتي ومقصورة مناسبة، مع سعر يبلغ 25 الف جنيه لموديلات 1985.

ارخص 5 سيارات مستعملة

وتقدم شركة فيات النسخة الشهيرة 128 والتي تعد من ابرز السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، وتأتي بناقل سرعات مانيوال فقط، ومحرك 4 سلندر، إلى جانب تصميمها الخارجي المعروف صاحب الاربعة ابواب، مع مساحة خلفية تتسع للعديد من الاغراض، ويصل سعر السيارة موديل 1987 إلى 35 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات مستعملة

تعتبر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 من السيارات التي يفضلها الكثير ايضا نسبة إلى حجمها الخارجي الصغير، وقدراتها الفنية القوية حيث تضم محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بالاضافة إلى مساحة مناسبة، ووجود راديو كاسيت مع نظام صوتي ترفيهي، وريموت كنترول، مع قفل مركزي في الكثير من السيارات، بينما يبلغ سعر السيارة في سوق المستعمل بداية من 75 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات مستعملة

نختم بالسيارة الألمانية اوبل كورسا موديل 1998 من فئة الهاتشباك، والتي تأتي بمحرك 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال بتقنية الدفع الأمامي، بالإضافة إلى مقاعد داخلية مريحة وتتسع إلى 4 أو 5 افراد، مع وجود نظام صوتي وترفيهي، وتقدم السيارة بسعر يصل إلى 110 آلاف جنيه.