اتساع صدر الدولة للمعارضة.. كتلة الحوار: العفو عن دومة مفاجأة أفرحت القلوب

قدمت كتلة الحوار الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدوره قرار العفو عن الناشط السياسي أحمد دومة.

وأكدت كتلة الحوار في بيان لها اليوم أن الإفراج عن سجين أو محبوس يدفع للسعادة لكن قرار العفو الرئاسي عن أحد أبرز أسماء شباب الثورة وأكثرهم جدلا أحمد دومة، مفاجأة تدخل مزيدا من الفرحة على القلب بما تحمله من رسائل.

واعتبرت الكتلة، أن قرار العفو يظهر جدية النظام في فتح صفحة جديدة مع السياسة والسياسيين واتساع صدر الدولة والنظام للمعارضة.

وأوضح: يأتي الإفراج عن دومة ليقول ويؤكد أن صفحة جديدة تفتح وأن كل القضايا الشائكة توضع على الطاولة دون تردد أو تعنت.

وأضافت"رهاننا على الأمل الذي لم يكن مجرد حلما حلمناه مغمضي العينين؛ لكنه أمل لمسنا بوادره في دعوة الحوار الوطني وفي الرغبة التي اعلنها الرئيس للاستجابة لمخرجاته.. وها هي دلائلها".

وتابعت "أمل وجدناه في أول قائمة عفو ومع كل قائمة وقرار إفراج عن محبوس سياسي؛ أكان من القيادات والأسماء المعروفة أم تلك المتخم بها الملف".

وأضافت: "اليوم الأمل يتكرس بل ويفوز بالإفراج عن أحمد دومة ومن معه.. ما يدفع "كتلة الحوار" لتوجيه الشكر للسيد رئيس الجمهورية لمد جسور الثقة وللتعامل مع الملفات الشائكة بعزم وقوة".

وأكدت "فاز الأمل وها هو يدفعنا للثقة في الاستجابة لكامل مخرجات الحوار، ولقرارات تعالج قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحول السلس والسلمي لمجتمع يتشارك الجميع في بنائه دون أحقاد سابقة.