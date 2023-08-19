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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اجتماعه برئيس وزراء السويد.. زيلينسكي يعلن أهم اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم السبت ، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ، إن أوكرانيا بدأت مناقشة مع السويد حول إمكانية إرسال طائرات جريبن" لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وتعد زيارة زيلينسكي هي الأولى له إلى السويد منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، لإجراء المحادثات حول الحصول على طائرات جريبن التي وصفها بأنها “أولوية”، بعد موافقة الولايات المتحدة على إرسال الدنمارك وهولندا مقاتلات إف -16 إلى أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع كريسترسون، اليوم،: جرت مناقشة تفصيلية حول الخطوات المستقبلية فيما يتعلق بإمكانية فتح موضوع استقبال جريبنز السويدية ، مضيفًا أن الموضوع سيكون محوريًا في اجتماعاته مع مسؤولين سويديين آخرين.

وفي يونيو الماضي، قالت الحكومة السويدية إنها ستمنح الطيارين الأوكرانيين الفرصة لاختبار طائرتها المقاتلة جريبن من صنع ساب ، لكنها قالت أيضًا إنها بحاجة إلى جميع طائراتها للدفاع عن الأراضي السويدية.

وقال زيلينسكي اليوم أن الطيارين الأوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب على الطائرات.

ولم يشر كريسترسون إلى جريبنز في تصريحاته ، لكنه أدان الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية اليوم والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 90 آخرين.

ووقعت كل من أوكرانيا والسويد أيضًا اتفاقية ستبدأ أوكرانيا في إنتاج المركبة السويدية القتالية سي في-90.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي أيضًا برئيس البرلمان السويدي ريكسداج ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ، وقادة الأحزاب السياسية الرئيسية في السويد ، وفقًا لبيان الحكومة السويدية.

وكانت السويد تساعد جهود الحرب الأوكرانية من خلال توفير أسلحة مثل الدبابات والأنظمة المضادة للطائرات ومركبات المشاة القتالية المدرعة من النوع 90.

قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون يوم الثلاثاء الماضي إن الحكومة تخطط لتقديم حزمة دعم عسكري جديدة بقيمة 313.5 مليون دولار لأوكرانيا ، تتكون أساسًا من ذخيرة وقطع غيار لأنظمة أسلحة تم تسليمها سابقًا.

ستكون الحزمة الثالثة عشرة التي تقدمها السويد لأوكرانيا منذ بداية الحرب ، مما يرفع القيمة الإجمالية لمساعدة الدولة الاسكندنافية إلى 1.8 مليار دولار.

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