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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن الجهازان الفنيان لناديي توتنهام ومانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمي: فيكاريو. 

خط الدفاع: بورو، فان دي فين، روميرو وأودوجي. 

خط الوسط: سار، بيسوما و ماديسون. 

خط الهجوم: سون، ريتشارليسون، وكولوسيفسكي.

 

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي: أونانا. 

خط الدفاع: مارتينيز، فاران، شو وبيساكا. 

خط الوسط: كاسيميرو، برونو فرنانديز وماونت.  

خط الهجوم: راشفورد، جارناتشو وأنتوني

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