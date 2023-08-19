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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عن إجراءات العفو.. مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدولة جادة في تكريس حقوق الإنسان

الإفراج عن أحمد دومة
الإفراج عن أحمد دومة

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الإفراجات الرئاسية الأخيرة جاءت لتؤكد على سلسلة الخطوات والمساعي التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل إحداث إصلاح شامل، يشمل الجوانب المتعلقة بالمشهد السياسي، والحقوق والحريات، وفتح المجال العام.

وأوضحت الشبراوي، في تصريحات صحفية،: إنني أؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جادة دائما في إنجاح الحوار الوطني، الذي جاء من بين أركانه الأساسية، محور كامل متعلق بالأحوال السياسية، وتعزيز الديمقراطية، وتكريس حقوق الإنسان، الأمر الذي نجد أنه تتم ترجمته على أرض الواقع بشكل عملي وسريع، متمثل في الإفراجات الرئاسية المتتالية.

وأضافت: كما أن صدور تلك القرارات، لتأتي متضمنة أسماء بحجم أحمد دومة؛ قد لاقى ترحيبا واسعا من مختلف أطياف المشهد السياسي، بما فيهم كبار رموز المعارضة ممن اتفقوا على أن الدولة المصرية تستهدف- بفضل قرارات الرئيس السيسي- توسيع مساحات التفاهم بين مختلف القوى السياسية، والسعي المتواصل نحو بناء الثقة بين الجميع، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

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