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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات.. اعرف موعد النتيجة

تنسيق 2023
تنسيق 2023

نتيجة وموعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023.. و موعد إعلان نتيجة القبول بالكليات لتنسيق المرحلة الثانية.. أصبح الكثير من الطلاب يبحثون عن موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 ، والتي تضم أكثر من 350 ألف طالب وطالبة من الناجحين بالثانوية العامة 2023.

وازداد البحث عن موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023، بعد إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لـ التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، حيث يصبح موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأحد 20 أغسطس.

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التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

وكان من المقرر لـ موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 اليوم السبت 19 أغسطس الساعة السابعة مساءً، وجاء مد فترة تسجل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 ؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

 

موعد نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023

وتبعا للبحث عن موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023، ارتفعت معدلات البحث أيضا عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات والمعاهد الحكومية 2023.

 

موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لـ التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، ليحل موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد 20 أغسطس.

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