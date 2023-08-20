خطر عليهم .. الممنوعون من تناول العسل

قال الدكتور مصعب إبراهيم، استشاري الجهاز الهضمي، إن هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناول العسل؛ نظرا لمخاطره المحتملة على صحتهم.

وأوضح، خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد" هؤلاء الأشخاص الممنوعون من تناول العسل، وهم :

الممنوعون من تناول العسل

الرضع: نظراً لخطر الإصابة بمرض البوتيوليزم الذي يمكن أن يسبب ضعف العضلات والحركة عند الرضع.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه النحل أو حبوب اللقاح قد تسبب لهم رد فعل تحسسي.

المصابون بمرض السكري: يجب مراقبة نسبة السكر لأن العسل يحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة.

المصابون بأمراض الكبد: نظرا لأن العسل قد يحتوي على مركبات تؤثر على وظيفة الكبد.

الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة: مثل الخاضعين للعلاج الكيميائي أو المصابين بفيروس العوز المناعي البشري.

ومع ذلك، فإن تناول كميات معتدلة من العسل عادةً آمن لمعظم البالغين والأطفال أكبر من عام.