نشرة المرأة.. كل ما تعرفه عن متلازمة تشقق الأسنان.. ما هو مرض السكر الكاذب؟.. علامات وأسباب وعلاج نقص كالسيوم الدم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

كل ما تعرفه عن متلازمة تشقق الأسنان والعلاج

متلازمة تشقق الأسنان هي حالة بالبساطة تشققات صغيرة في الأسنان دون وجود تسوس أو كسر واضح. تناول الأطعمة الباردة أو الساخنة.

نقص كالسيوم الدم.. العلامات والأسباب وطرق العلاج

نقص كالسيوم الدم (Hypocalcemia) هو حالة تتميز بانخفاض مستوى الكالسيوم في الدم أدنى من النطاق الطبيعي. قد يكون للنقص في مستوى الكالسيوم تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي والعضلي والهضمي. إليك بعض العلامات والأسباب وطرق العلاج لنقص كالسيوم الدم:

استشاري يكشف حقيقة تسبب السكريات المضافة فى حصوات الكلى

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشاري الكلى، لا يوجد صلة مباشرة بين تناول السكريات المضافة وحصوات الكلى، حصوات الكلى هي ترسبات صلبة تتكون في الكلى نتيجة لتراكم الأملاح والمعادن في البول، تشمل أسباب تكوين حصوات الكلى التركيب الجيني، وتوازن السوائل والأملاح في الجسم، والتاريخ الطبي للفرد، والعوامل البيئية.

ما هو مرض السكر الكاذب ؟

مصطلح "السكر الكاذب" غير مستخدم طبيًا ولا يشير إلى حالة طبية محددة. قد يكون هذا المصطلح يشير إلى مفهوم خاطئ أو سوء تفاهم حول مرض السكري (Diabetes)، وفقا لنا نشره موقع هيلثي.

القولون العصبي (القولون العصبي المزمن) يمكن أن يؤثر على الأطفال أيضًا. وعلى الرغم من أن الأعراض قد تختلف من طفل إلى طفل، إلا أن بعض الأعراض الشائعة للقولون العصبي عند الأطفال التى كشف عنها الدكتور مدحت عبد الحليم استشاري الكلي لصدى البلد هى :