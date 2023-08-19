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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أعراض القولون العصبي عند الأطفال

أعراض القولون العصبي
أعراض القولون العصبي عند الأطفال

القولون العصبي (القولون العصبي المزمن) يمكن أن يؤثر على الأطفال أيضًا. وعلى الرغم من أن الأعراض قد تختلف من طفل إلى طفل، إلا أن بعض الأعراض الشائعة للقولون العصبي عند الأطفال التى كشف عنها الدكتور مدحت عبد الحليم استشاري الكلي لصدى البلد هى :

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أعراض القولون العصبي عند الأطفال

اعراض القولون العصبي عند الاطفال

آلام البطن: الألم البطني هو أحد الأعراض الرئيسية للقولون العصبي عند الأطفال. الألم غالباً ما يكون مرتبطًا بالبطن السفلي ويمكن أن يكون حادًا أو متقطعًا.

تغيرات في نمط البراز: قد يعاني الأطفال من إسهال متكرر أو من الإمساك المزمن. قد يكون لديهم أيضًا تباين في قوام البراز بين السائل والصلب.

الانتفاخ والغازات: قد يشعر الأطفال بانتفاخ البطن وزيادة في تكون الغازات، مما يسبب شعورًا بالانتفاخ وعدم الراحة.

التعب والاضطرابات النوم: قد يعاني الأطفال من التعب المستمر والاضطرابات في النوم، مما يؤثر على نوعية حياتهم اليومية وأدائهم العام.

الأعراض النفسية: يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بالقولون العصبي من القلق والتوتر النفسي، وقد يكونون عرضة للتوتر النفسي والاكتئاب.

إذا كنت تشتبه في أن طفلك يعاني من القولون العصبي، من المهم أن تستشير طبيب الأطفال. سيقوم الطبيب بتقييم الأعراض وإجراء الفحوصات اللازمة لاستبعاد أي أسباب أخرى محتملة. قد يوصي الطبيب بتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، وقد يوصف أحيانًا العلاج الدوائي أو العلاج النفسي المناسب لتخفيف الأعراض وتحسين جودة حياة الطفل.

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