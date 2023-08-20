وفاة عروس في السعودية حديث السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

انتاب جمهور مواقع التواصل الإجتماعي فى السعودية حالة من الحزن على خبر وفاة الفتاة بثينة شايع ناصر القباع، التى وافتها المنية بعد زفافها بأسبوع واحد.

وفاة عروس بالسعودية حديث السوشيال ميديا

وسرعان ما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة حائل، وسم "بثينة القباع"، التي رحلت بعد أسبوع واحد فقط من زفافها وبالكشف عليها تبين أنها توفت إثر سكتة قلبية، خلال شهر العسل في البوسنة.

وازدادت التفاعلات مع حسابات الراحلة الفتاة الشابة بثينة، كما عبر الكثير بالدعوة لها بالرحمة والمغفرة عبر العديد من التغريدات ولوالدها شايع بن ناصر بن عثمان القباع.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لزوجها الشاب"عبد اللطيف خالد مبارك العامر" الذى نشره على حسابه بموقع إكس قائلا فيه: "قدَّر الله وما شاء فعل.. إنني فقدت شخصاً غالياً.. الله يثبّتها عند السؤال".

من جانبه، قدم الداعية محمد النونان؛ في تغريدة له، تعازيه لوالدها شايع القبّاع؛ ولزوجها وأهلها وذويها، قائلا إن الجميع فُجع بنبأ وفاة الشابة بثينة القبّاع.