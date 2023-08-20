إجلاء آلاف المواطنين بسبب حرائق الغابات البريطانية.. فيديو

كشفت صحيفة “ديلي ميل”، انه تم إجلاء أكثر من 26000 شخص من تينيريفي حيث اجتاحت حرائق الغابات "الخارجة عن السيطرة" الجزيرة التي يشتهر بها المصطافون البريطانيون لليوم الرابع.

وقالت الحكومة الإقليمية لجزر الكناري إنه صدرت أوامر بإجلاء 4000 شخص آخرين اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي أصابت جهود معالجة الحريق الهائل.

فيما كان هؤلاء بالإضافة إلى 4500 شخص أجبروا يوم الجمعة على الابتعاد عن طريق الأذى في الجزيرة الأطلسية التي يقطنها حوالي مليون شخص وهي أيضًا وجهة سياحية شهيرة.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لأكثر من 8000 شخص تم إجلاؤهم ، وربما بشكل حاد.

وقالت خدمات الطوارئ لجزر الكناري في وقت لاحق أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم "قد يتجاوز 26000" وفقًا للحسابات المؤقتة بناءً على تعداد الجزيرة.