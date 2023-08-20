مؤلفة: الكلام السيئ من الأهل أكبر مشكلة تواجه الأبناء

قالت نورهان عماد، مؤلفة كتاب "كلام مايتقالش"، إنها أنشأت صفحة عامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تتحدث من خلالها عن المشاكل التي تواجه الشباب والفتيات بواسطة فيديو وكان يحقق العديد من المشاهدات.

وأوضحت نورهان عماد، أن إحدى متابعيها على السوشيال ميديا كانت مريضة لوكيميا وتواصلت معها، وقصت لها مشكلتها وهي طلاق والديها وعدم محبة والدتها لها معقبة: "والدتها كانت بتدعي عليها وتقولها غوري خليني أتجوز"، مما دفعها للتفكير في التخلص من حياتها.

وأضافت، أنه بعد حديث مطول، مع الفتاة، أرسلت لها رسالة بأحد الليالي تخبرها بها أنها لم تعد تتحمل وقررت التخلص من حياتها مرة أخرى، قائلة: "من يومها معرفش حاجة عنها".

سبب كتابها كلام مايتقالش

وأشارت، إلى أن لديها العديد من الأصدقاء الذين يواجهون مشاكل مع والديهم ويقومون بتوبيخهم، قائلة: "أنا مقتنعة أن الأهل لو مش داعمين لأبنائهم و بالرغم من تصفيق الجميع لهم هيحسوا أن في حاجة فاضية بداخلهم".

ونوهت، بأن مقارنات الأبناء بأشخاص آخرين أو إحساسهم بالفشل هي أكثر وأقسى المشاكل التي تواجه الأبناء، مضيفة أن كتابها "كلام ما يتقالش" يناقش تأثير الكلام السيئ بين الأهل والأبناء وينقسم إلى أكثر من باب.