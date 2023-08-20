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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مكتبات مصر العامة بدمياط: عربات متنقلة تجوب المحافظة تقوم بأنشطة مختلفة.. فيديو

فعاليات أنشطة الرسم
فعاليات أنشطة الرسم على الاسفلت

قال أكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بدمياط ، إنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدشين مهرجان مثل مهرجان "الرسم على الأسفلت" بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، متابعا: "نقوم بالعديد من الأنشطة وندمج الأطفال ذوي الهمم بها ولدينا أنشطة أخرى مثل النحت".

 

وتابع أكرم فياض ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك عربات متنقلة تجول بمدن دمياط، وقرى حياة كريمة، وتقوم بفعاليات وأنشطة علمية مع الأطفال.

وأردف ، أن محافظة  دمياط  تضم ٤ مكتبات في مدن مختلفة، إلى جانب المكتبة المتنقلة حديثة النشأ والتي تجول المحافظة.

وتابع ، أن الأنشطة تتمتع بعامل حماية أمنية للأطفال بالتعاون مع المحافظة ، وتوفر لهم كافة سبل الحماية والأمان.

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