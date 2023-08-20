مكتبات مصر العامة بدمياط: عربات متنقلة تجوب المحافظة تقوم بأنشطة مختلفة.. فيديو

قال أكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بدمياط ، إنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدشين مهرجان مثل مهرجان "الرسم على الأسفلت" بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، متابعا: "نقوم بالعديد من الأنشطة وندمج الأطفال ذوي الهمم بها ولدينا أنشطة أخرى مثل النحت".

وتابع أكرم فياض ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك عربات متنقلة تجول بمدن دمياط، وقرى حياة كريمة، وتقوم بفعاليات وأنشطة علمية مع الأطفال.

وأردف ، أن محافظة دمياط تضم ٤ مكتبات في مدن مختلفة، إلى جانب المكتبة المتنقلة حديثة النشأ والتي تجول المحافظة.

وتابع ، أن الأنشطة تتمتع بعامل حماية أمنية للأطفال بالتعاون مع المحافظة ، وتوفر لهم كافة سبل الحماية والأمان.