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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يتكيف مع تغيرات المناخ.. حقيقة ظهور سمك زجاجي في مرسى علم| فيديو

سمك زجاجي
سمك زجاجي

كشف الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، حقيقة ظهور   سمك زجاجي  شفاف في مرسى علم.

وقال معاطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، إن السمكة من أسماك الشعاب المرجانية وليست للأكل، وهي حجمها صغير، موضحا: "مبططة مفهاش لحم مش للأكل".

وأضاف أن السمكة شفافة بالكامل ويظهر فيها العمود الفقري والجهاز الهضمي، وأغلب يرقات البحر الأحمر تكون شفافة بهذا الشكل.

وأوضح أن سبب شفافية السمكة هو أنها تعكس أقل كمية من الضوء، ونوع من الحماية للبيض من هجمات المفترسات.

ولفت إلى أن أسماك "عائلة الجراح" الشفافة تستخدم للزينة، ولكنها حساسة للظروف الخارجية، ولديها القدرة على الهجرة والحماية من التغيرات المناخية.

 

التغيرات المناخي التغيرات المناخية الشعاب المرجانية المعهد القومي لعلوم البحار مرسى علم الدكتور محمود معاطي

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