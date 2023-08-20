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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بأساليب مروعة.. ممرضة بريطانية تنهي حياة 7 أطفال حديثي الولادة

الممرضة لوسي ليتبي
الممرضة لوسي ليتبي

شهدت إحدى المستشفيات البريطانية ، تزايد في أعداد وفيات الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا تحت رعاية إحدى الممرضات، وبدأت تثار الكثير من المخاوف المتعلقة بشأن وفاتهم، وهو الأمر الذي دفع الأطباء إلى تقديم مذكرة لإدارة المستشفى بشأن قلقهم من أن تكون وفاة الأطفال غير طبيعية خاصة أن الارتفاع الحاد للوفيات يتم تحت رعاية نفس الممرضة. 

ورفضت إدارة المستشفى هذه المذكرة، لكن مع تزايد أعداد الوفيات أكثر وأكثر؛ بدأت الإدارة في التركيز على هذه المخاوف ونقل هذه الممرضة إلى قسم المهام الكتابية والتقدم بشكوى تجاهها. وإذا بهم يكتشفوا الفاجعة! 

قتل 7 أطفال ومحاولة قتل 6 آخرين

بمنتهى الخثة والنذالة، قامت ممرضة بريطانية بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى كونتيسة تشيستر (Countess of Chester) التي كانت تعمل بها خلال عامي 2015 و 2016 بأبشع الطرق!

الأنسولين والحليب!

فقد اعترفت الممرضة لوسي ليتبي 33 عاما إلى محكمة مانشستر كراون في شمال إنجلترا بأنها قتلت الأطفال حديثي الولادة اللذين كانوا تحت رعايتها بالمستشفى بعدة طرق مختلفة كالإفراط في إطعامهم الحليب؛ وحقن الهواء في دمائهم ومعدتهم؛ وتسميمهم بالأنسولين؛ والاعتداء عليهم جسديًا، وذلك وفقًا لموقع CNN.

وأظهرت التحقيقات ، أنه في إحدى الحالات، قامت (لوسي) بقتل طفل رضيع عن طريق حقن الهواء في دمائه وفي اليوم التالي حاولت قتل شقيقه التوأم من خلال تسميمه بالأنسولين حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

ثقة عمياء وصراخ غير طبيعي!

قال عائلات الضحايا ، إنهم لا يعرفون سبب وفاة أطفالهم، وقالت والدة الطفلين التوأم عندما كانت تدلي بشهادتها في المحكمة أنها كانت تثق بنصيحة (ليتبي) ثقة عمياء ومع ذلك فهي كانت تشعر بأن هناك شيء ما خطأ عندما بدأ أحد أطفالها بالصراخ ذات ليلة في غرفة الرعاية المركزة لحديثي الولادة.

وأضافت: " كان صوت صراخه صوتًا لا ينبغي أن يصدر عن طفل صغير، لا أستطيع أن أشرح ماهية الصوت. لكن كان الأمر مروعًا، فقد كانت أكثر من كونها صرخة." 

واتضح بعد ذلك أن هذا الطفل بدأ في النزف جراء اعتداء (ليتبي) عليه قبل أن يفارق الحياة!

أنا شريرة!

أثناء تفتيش منزلها، عثرت الشرطة على العديد من التدوينات المكتوبة بخط يدها تؤكد إدارك (ليتبي) لأفعالها من بينها "أنا شريرة لقد فعلت ذلك" ، "لقد قتلتهم" ، "أنا لا أستحق أن أعيش.. لقد قتلتهم عن قصد لأنني لست جيدة بما يكفي لرعايتهم".

كما كتبت في إحدى المذكرات: " أنا شخص شرير مروع "وبأحرف كبيرة" أنا شريرة لقد فعلت هذا. "

إحدى مذكرات الممرضة لوسي ليتبي
إحدى مذكرات لوسي ليتبي
قتل 7 أطفال ممرضة بريطانية مستشفى كونتيسة تشيستر لوسي ليتبي محكمة مانشستر كراون

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