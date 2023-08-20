ضمن توصيات الحوار الوطني| دلالات قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين.. كريم السقا يوضح

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين يعكس مدى اهتمام الرئيس بتنفيذ آراء الجهات المختلفة في الحوار الوطني، والجدية في التعامل مع التوصيات.

وتابع كريم السقا، خلال لقائه لبرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن القرار يعكس الاستجابة السريعة، والتنفيذ السريع في حق سجناء الرأي من بينهم "أحمد دومة" .

وأشار إلى أن الاستجابة تكشف عن مدى الإرادة الحقيقة لتسوية الملف بشكل كامل، والتأكيد على فكرة احترام الرأي، وهو إحدى دعائم الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كانت مختلفة ولها تأثير مختلف من ناحية الثقة الحقيقة من بعض الأطراف مع الدولة .