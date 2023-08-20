حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

مأساة عروس طرابلس في لبنان .. تحول حفل زفاف إلى ليلة دامية، في لبنان، عندما نشب شجار عائلي مساء السبت في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، أثناء "زفة عرس".

مأساة عروس طرابلس

العروس "انهارت بفستانها الأبيض" وسط الشارع، على حد وصف أحد الشهود، الذي شرح المشهد المؤلم الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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