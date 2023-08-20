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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

حفل زفاف عروس طرابلس
حفل زفاف عروس طرابلس يتحول إلى مأتم

مأساة عروس طرابلس في لبنان .. تحول حفل زفاف إلى ليلة دامية، في لبنان، عندما نشب شجار عائلي مساء السبت في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، أثناء "زفة عرس".

مأساة عروس طرابلس 

العروس "انهارت بفستانها الأبيض" وسط الشارع، على حد وصف أحد الشهود، الذي شرح المشهد المؤلم الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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للمزيد حول حوادث حمل السلاح في لبنان وتفاصيل مأساة عروس طرابلس التي تحول حفل زفافها إلى مأتم بمقتل شقيقها مؤمن بيروتي أثناء الزفاف شاهد الفيديوجراف التالي:

لبنان حفل زفاف مؤمن بيروتي عروس طرابلس حوادث

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حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

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