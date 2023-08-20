حفلات النجوم تشعل الصيف|عمرو دياب يعود لـ«بيروت».. محمد رمضان بـ«السعودية».. وحماقي في قرطاج

أحيا النجوم عمرو دياب ومحمد رمضان ومحمد حماقي، حفلات غنائية متتالية، أشعلوا بها الموسم الصيفي، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي تفاصيل هذه الحفلات.

حفل عمرو دياب في بيروت

كانت العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت استعدادات أمنية مشددة منذ الصباح ، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل مما أدى لازدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت، خاصة أن الحفل يشهد عودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد غياب 12 عامًا.

عمرو دياب

واحتشد الجمهور بالآلاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة ، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

المثير أن الآلاف ممن لم يتمكنوا من دخول الحفل حرصوا على متابعته من خارج المسرح حيث احتشد عدد غفير من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح وفوق البنايات المحيطة به لمتابعته.

عمرو دياب

وغني عمرو دياب باقة من أجمل أغانيه منها لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، انت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع.

وشهد الحفل قيام ايدي مارون المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي للموسيقى بتكريم الفنان عمرو دياب بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أغنياته التي تبث حصريا عبر التطبيق.

وقبل نهاية الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء بيروت وسط هتافات وسعادة كبيرة من الجمهور الذي يعد الأضخم حضورا لفنان عربي في لبنان منذ سنوات.

عمرو دياب

وكان وزير السياحة اللبناني وليد نصار قد استقبل الفنان عمرو دياب ظهو اليوم في صالة الشرف بمطار بيروت وأهداه تكريم خاص من الوزارة احتفاء بحضوره وبنجاح حفله الذي رفع شعار كامل العدد قبل شهر من إقامته في بادرة أنعشت السياحة في لبنان.

محمد حماقي في قرطاج

من جانب آخر اختتم النجم محمد حماقى مهرجان قرطاج للثقافة والفنون في تونس بحضور جماهيري عظيم.

وقدّم حماقي العديد من الأغنيات، ومنها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني".

محمد حماقي

محمد رمضان

أما محمد رمضان فقدم حفلًا غنائيًا ضخمًا نظمته شركة Benchmark للنجم محمد رمضان في مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة وحضر الحفل الآلاف من الجمهور السعودي الذين رقصوا طوال الحفل على أغاني واستعراضات محمد رمضان التي أشعلت حفلات صيف جدة في السوبر دووم.

محمد رمضان

وافتتح الحفل بالفقرة الأولى DJ وعازف الساكسفون ، واستمتع الحضور بتنوع الأغاني الأجنبية ، وتأهب الجمهور الكبير بدخول الفنان محمد رمضان على أغنية " حطينا الاساس "، حيث تغنى بمجموعة من الأغاني من ضمنها أغنية " نمبر ون ، العبد لله السلطان ، أنا عايز البيضا، مافيا ، رايحين نسهر ، هارلي، يا حبيبي ، خمسة كل خميس ، إنساي " كما عبر الفنان محمد رمضان لجمهوره " اول مرا أشوف جمهور صوته اقوى من الموسيقى ، إنتوا نمبر ون و إنتوا أكبر داعم ليا بيحسدوني عليكم " وألقى الجمهور هواتفهم المحمولة لمحمد رمضان حتى يلتقط معهم الصور السيلفي.

محمد رمضان

وأعلن محمد رمضان خلال الحفل عن صدور أغنية جديدة خلال الأيام القادمة باسم "عربي" وتم تصويرها في مدينة ميامي مع مغني الراب فيوتشر.

الحفل شهد عددًا كبيرًا من الاستعراضات كما ظهر محمد رمضان بمجموعة من الأزياء المختلفة برفقة الفرقة الإستعراضية ، وحرص رمضان على تهنئة الجمهور السعودي بقوله " نبارك لنادي الهلال على اللاعب نيمار ، ونبارك لنادي الإتحاد على فوزه بالبرونزية " .

محمد رمضان

كما شكر محمد رمضان تفاعل جمهور جدة المفعم بالحيوية وحماسهم المستمر على جميع الأغاني ، ووجه التحية للهيئة العامة للترفيه على إقامة الحفلات المستمرة وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل شيخ على إتاحة الفرصة للغناء للجمهور السعودي.