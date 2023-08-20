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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدى عبد الغني يوجه رسالة لجماهير الزمالك

مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني

علق الإعلامي مجدي عبد الغني نجم الاهلي السابق، على استقالة مجلس إدارة نادى الزمالك في الساعات القليلة الماضية.

وكتب مجدى عبد الغني، عبر حسابه علي فيسبوك "بعد الإستقالة الجماعية.. رشح شخصية زملكاوية تتمناها رئيسًا لنادي الزمالك ؟".

وتقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالة جماعية أمس السبت إلى وزير الشباب والرياضة.

وجاء نص الاستقالة كالآتي:


السيد الدكتور / اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة

نتقدم لسيادتكم بأسمى معاني العرفان على ما قدمتموه من دعم لمجلس ادارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ، بعد الاحداث التي شهدها مجلس الادارة على مدار الشهور  الماضية والتي اثرت على استقرار النادي ومجلس ادارته وفرقه الرياضية  .

وعلى مدار المدة الماضية من دورة مجلس الادارة كانت الجمعية العمومية للنادي صاحبة الدور الأول والرئيسي في كل ما تحقق داخل النادي بمساندتها ودعمها للمجلس ، ودفعتنا دوما للأمام ، وكانت الجمعية العمومية لنادي وجماهيرنا العظيمة السبب الرئيسي وراء تحمل مجلس الادارة للضغوط العنيفة التي تعرضنا لها في الاونة الأخيرة  .

وفي ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها مجلس ادارة نادي الزمالك ، لا يسعنا إلا أن نتقدم باستقالتنا لسيادتكم من مجلس ادارة النادي متمنين التوفيق لنادينا ولجماهيرنا العظيمة التي كانت السند للنادي ولمجلس الادارة خلال الفترة الماضية  .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس إدارة ادارة نادي الزمالك

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