إعلامي شهير يطرح سؤالاً مثيرًا بعد استقالة مجلس الزمالك

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثيرًا بعد الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة نادي الزمالك.

وكتب اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "برأيك ..من هو الافضل لقيادة الزمالك؟ ..وهل يكون له خبرة سابقة في ادارة النادي وحصد البطولات ..ام وجه جديد؟ ..اداري ناجح ام رياضي سابق؟"



وتقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالة جماعية امس السبت إلى وزير الشباب والرياضة.

وجاء نص الاستقالة كالآتي:



السيد الدكتور / اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

نتقدم لسيادتكم بأسمى معاني العرفان على ما قدمتموه من دعم لمجلس ادارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ، بعد الاحداث التي شهدها مجلس الادارة على مدار الشهور الماضية والتي اثرت على استقرار النادي ومجلس ادارته وفرقه الرياضية .

وعلى مدار المدة الماضية من دورة مجلس الادارة كانت الجمعية العمومية للنادي صاحبة الدور الأول والرئيسي في كل ما تحقق داخل النادي بمساندتها ودعمها للمجلس ، ودفعتنا دوما للأمام ، وكانت الجمعية العمومية لنادي وجماهيرنا العظيمة السبب الرئيسي وراء تحمل مجلس الادارة للضغوط العنيفة التي تعرضنا لها في الاونة الأخيرة .

في ضوء الاحداث الأخيرة التي شهدها مجلس ادارة نادي الزمالك ، لا يسعنا إلا أن نتقدم باستقالتنا لسيادتكم من مجلس ادارة النادي متمنين التوفيق لنادينا ولجماهيرنا العظيمة التي كانت السند للنادي ولمجلس الادارة خلال الفترة الماضية .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس ادارة نادي الزمالك