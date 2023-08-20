مميزات وشروط الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة “ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها الى مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة ،

وتُوفر المدارس الوطنية للعلوم التقنية ( بنظام التكنولوجيا التطبيقية) بيئة تعليمية منضبطة، وتطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتـواكب التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتدريب العملي والمـيـداني بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة، ومنح شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين، كما ستتولى المدارس تنظيم عدة ملـتـقـيـات تـوظـيـف بـشـكـل دوري لـجـمـيـع الـخـريـجـيـن لمساعدتهم على إيجـاد فـرص عمل مناسبة داخـل مصر وخارجها.

وفيما يخص شروط التقديم للالتحاق بالمدارس فهي كالتالي:

أولًا: مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر:

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.

- يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس).

ثانيًا: مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط:

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.

- يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس).

لتسجيل الرغبة في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:

‏https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec



جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصر ية "ابدأ " أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 ، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كر يمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول