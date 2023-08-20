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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتبقي دينا الشربيني.. متابعة تحرج داليدا خليل في حفل عمرو دياب

داليدا خليل وعمرو
داليدا خليل وعمرو دياب

تسببت  متابعة في تعليق لها على فيديو للممثلة اللبنانية داليدا خليل  في حالة من الحرج، ردا على ظهورها مؤخرا في صور مع الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي، وحضورها حفله في بيروت. 

 

نشرت داليدا خليل فيديوهات لها من حفل عمرو دياب في بيروت أمس، وهي ترتدي فستان أبيض وترقص على أغنياته وسط مجموعة من أصدقائها من بينها فيديو على أغنية “يا أنا لا لأ”. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

وعلقت داليدا خليل على الفيديو قائلة:" تحياتي للأسطورة الفريدة من نوعها عمرو دياب"، فيما بادلتها إحدى متابعيها بتعليق صادم وهو :" لن تصبحي دينا الشربيني".

 

تصدرت داليدا خليل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما نشرت صورة لها وهي تقبل عمرو دياب من خده أثناء إجازتها في الساحل الشمالي ما أثار الجدل حول طبيعة علاقتهما. 

 

ورغم نفي داليدا خليل وجود علاقة بينها وبين عمرو دياب، إلا أنها ظهرت من جديد في حفله ببيروت، لتثير الجدل حول هذا الأمر.

داليدا خليل عمرو دياب الهضبة عمرو دياب اللبنانية داليدا خليل الساحل الشمالي

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