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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 5.6 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر خلال مايو الماضي

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر خلال مايو الماضي سجل نحو 5.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين 335 الف مستفيد.

وأشار تقرير الرقابة المالية الي استحوذ الذكور علي النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من مارس 2016 حتي مايو 2023 بنسبة 58.9% فيما حصلت الاناث علي 41% من إجمالي التمويلات.

 

كشفت الرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية مايو 2023 والذى بلغ 3.9 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد حتى نهاية مايو 2022.


وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفي والتى حصلت "صدى البلد "على نسخة منه إن قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 41 مليار جنيه حتى مايو مقارنة بـ 31.6 مليار  جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق ، بارتفاع 9.4 مليار جنيه.

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الرقابة المالية: 41 مليار جنيه تمويلات لقطاع المشروعات متناهية الصغر

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الرقابة المالية: شركات التأمين تحصل 28.6 مليار جنيه في 5 شهور

وأوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.1% حتى نهاية مايو  الماضي يليه النشاط الزراعى بنسبة 20.1%ثم القطاع الخدمي 13.9% وجاء القطاع الإنتاجي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.4#8%.

 

الشركات تستحوذ على الحصة الأكبر من أرصدة تمويل
 

وأشارت الرقابة المالية الي أن الشركات أستحوذت على الحصة الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر  نهاية مايو 2023 بنسبة 62.1 % يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 34.3 %ثم  الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 2.1%واخيرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)بنسبة 1.3%.

 

الرقابة المالية مشروعات متناهية الصغر الشركات مايو الماضي التمويل

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