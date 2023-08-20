فترة الألف يوم.. نصائح مهمة للمقبلين على الزواج

وجهت النائبة عبلة الألفي، المشرفة العامة للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، عددًا من النصائح القيمة للأشخاص الذين يستعدون للزواج.

و أوضحت خلال مداخلة هاتفية حوارها ببرنامج “صالة التحرير” تقديم الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الحفاظ على تنظيم الأسرة والانتباه للعوامل التي تؤثر على الطفل منذ ولادته يأتي في مقدمة الأولويات.

وشددت على أهمية فهم الأزواج المستقبليين لكيفية بناء الأسرة والتخطيط للإنجاب، منوهة إلي أنه من الجيد عدم الإنجاب في السنة الأولى من الزواج، مشيرة إلى أهمية مراعاة الفترة الزمنية المشار إليها في "الـ 1000 يوم".

وأكدت على ضرورة منح الطفل حقوقه الكاملة منذ أول لحظة في حال اتخاذ قرار بالإنجاب، بالإضافة إلى التركيز على التغذية الصحية للأطفال.