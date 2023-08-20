النائبة عبلة الألفي تحذر من مخاطر الولادة القيصرية ..فيديو

حذرت النائبة عبلة الألفي، المشرفة العامة للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، السيدات الحوامل من أخذ أدوية قد تشوه الطفل، لافتة إلى أهمية الولادة الطبيعية، والتشجيع عليها والابتعاد عن الولادة القيصرية.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة تقوم بعمل غرف لتقديم المشورة الأسرية، ومقابلة المواطنين بالريف، وسيناء، لافتة إلى أن هناك اهتماما كبيرا من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.



وأكدت على ضرورة منح الطفل حقوقه الكاملة منذ أول لحظة في حال اتخاذ قرار بالإنجاب، بالإضافة إلى التركيز على التغذية الصحية للأطفال.