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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق أعمال ملتقى ريميني بكلمة حول "الأخوة والصداقة الاجتماعية"

الكاردينال ماتيو
الكاردينال ماتيو زوبي ووالبابا فرانسيس

انطلقت أعمال ملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب، نسخة عام 2023، بكلمة للكاردينال ماتيو زوبي، رئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي ورئيس أساقفة بولونيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وخصصت نسخة العام الجاري من الملتقى السنوي لموضوع "الوجود الإنساني صداقة لا تنضب"، والقيت كلمة افتتاحية تحمل عنوان "لكل الأخوة.. شهادات حول الصداقة العملية على خطى البابا فرانسيس"، وقدمها رئيس جمعية الصداقة بين الشعوب  برنارد شولتز، بهدف تعميق مفهوم "الأخوة والصداقة الاجتماعية" الذي عبر عنه البابا فرنسيس في المنشور البابوي "كل الأخوة"، ولإبراز أنه يمكن إعطاء شكل للصداقة، حتى في أصعب السياقات.

وجرى طرح أربعة شهادات لإثبات إمكانية مقاومة ما أطلق عليه البابا فرانسيس "ثقافة الهدر" قدمها ألبرتو بونفانتي، رئيس بورتوفرانكو أونلس؛ وفيتوريو بوسيو، رئيس المركز الرياضي الإيطالي؛ وريجينا دي ألبرتيس، المدير الفني والعضو المنتدب لبوريو مانجياروتي، ورئيس اسيمبريديل انشي ميلان ولودي ومونتسا وبريانزا، وداريو أوديفريدي، رئيس ساحة الحرف واتحاد مدارس العمل.

وقال الكاردينال زوبي إن "الكلمة الأساسية لتكوين صداقة اجتماعية هي المكافأة"، مشددا "نحن بحاجة إلى لقاء الآخر ليس بالأسلحة ولكن بالحوار. هذا ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى للرد على الصراع في أوكرانيا وعلى القطع العديدة التي تشكل الحرب العالمية الجارية".

ملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب كاردينال ماتيو زوبي رئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي بولونيا البابا فرانسيس أوكرانيا

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