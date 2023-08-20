تعليق ناري من الإعلامي أحمد جمال على استقالة مجلس إدارة الزمالك

علق الإعلامي أحمد جمال، على رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل، بشكل رسمي.

وكتب أحمد جمال فى تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "19/8/2023..عيد استقلال نادي الزمالك".

يذكر ان الإعلامي أحمد جمال رحل عن قناة نادي الزمالك، منذ فترة، ويعمل حاليا في قناة "الحدث اليوم"، ويناقش بشكل يومي القضايا المختلفة على الساحة الرياضية من خلال برنامجه.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن استقالته بالكامل، مساء أمس السبت، وذلك بعد الأزمة المالية التي ضربت النادي مؤخرًا، وسبقها عزل المستشار مرتضى منصور من منصب رئيس النادي.