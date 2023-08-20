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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أكثر من 40 ألف ملزمة مواد تعليمية بدون ترخيص بالجيزة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 40 ألف نسخة ملازم تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بطباعة العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المطبعة)، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (40600 نسخة من ملازم تعليمية والأغلفة الخاصة بهم لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي بالمخالفة للقانون).
وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

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