خليهم معاك في تليفونك.. أرقام الطوارئ والنجدة 2023

ينشر موقع صدى البلد أرقام الطوارئ كاملة، سواء الإسعاف أو النجدة أو الحماية المدنية، وحتى خدمات الطوارئ الخاصة بالمرافق، أو أرقام طوارئ المرور على الطرق، أو البلاغات الهامة الخاصة بالإسعاف.

أرقام النجدة والطوارئ 2023

حيث تشمل قائمة أرقام الطوارئ شرطة النجدة والتي تأتي على رأس أرقام الطوارئ التي يبحث عنها الكثير، وأرقام الإسعاف والخدمات المرورية على الطريق، وأيضا الحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز.

ومن جانبها خصصت وزارة الداخلية والجهات المعنية، أرقام الطوارئ الهامة، التي يمكن الاستعانة بها في حالات الطوارئ والحوادث، ليستغيث بها المواطنين في أوقات الحاجة إليها سواء في المنزل أو خارجه، والتي من الممكن الاتصال بها على مدار اليوم.

وعلى رأس أرقام الطوارئ خصصت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، رقما للاتصال في حالات الطوارئ على الطرق والتدخل في حالات الحوادث المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، حيث يتوجب الاتصال برقم 01221110000 للإبلاغ عن حوادث الطرق.

أرقام خدمات الطوارئ 2023

شرطة النجدة لتلقى بلاغات المواطنين 122

الإسعاف لتلقى بلاغات الإصابات والحوادث 123

شرطة المرور للإبلاغ عن حوادث المرور 128

خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

خدمات الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

خدمات إدارة مرور أكتوبر 38355532

الإدارة العامة للحماية المدنية 180 - 23892017 - 23892016

الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة 23919364

الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة 37610258

رقم شرطة السياحة في المناطق الأثرية 126

رقم خدمات طوارئ الكهرباء 121

رقم خدمات طوارئ الغاز 129

رقم خدمات المصرية للاتصالات 140