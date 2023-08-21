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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خليهم معاك في تليفونك.. أرقام الطوارئ والنجدة 2023

ارقام النجدة والطوارئ
ارقام النجدة والطوارئ

ينشر موقع صدى البلد أرقام الطوارئ كاملة، سواء الإسعاف أو النجدة أو الحماية المدنية، وحتى خدمات الطوارئ الخاصة بالمرافق، أو أرقام طوارئ المرور على الطرق، أو البلاغات الهامة الخاصة بالإسعاف.

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أرقام النجدة والطوارئ 2023

حيث تشمل قائمة أرقام الطوارئ شرطة النجدة والتي تأتي على رأس أرقام الطوارئ التي يبحث عنها الكثير، وأرقام الإسعاف والخدمات المرورية على الطريق، وأيضا الحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز.

ومن جانبها خصصت وزارة الداخلية والجهات المعنية، أرقام الطوارئ الهامة، التي يمكن الاستعانة بها في حالات الطوارئ والحوادث، ليستغيث بها المواطنين في أوقات الحاجة إليها سواء في المنزل أو خارجه، والتي من الممكن الاتصال بها على مدار اليوم.

وعلى رأس أرقام الطوارئ خصصت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، رقما للاتصال في حالات الطوارئ على الطرق والتدخل في حالات الحوادث المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، حيث يتوجب الاتصال برقم 01221110000 للإبلاغ عن حوادث الطرق.

أرقام خدمات الطوارئ 2023
شرطة النجدة لتلقى بلاغات المواطنين 122
الإسعاف لتلقى بلاغات الإصابات والحوادث 123
شرطة المرور للإبلاغ عن حوادث المرور 128
خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
خدمات الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
خدمات إدارة مرور أكتوبر 38355532
الإدارة العامة للحماية المدنية 180 - 23892017 - 23892016
الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة 23919364
الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة 37610258
رقم شرطة السياحة في المناطق الأثرية 126
رقم خدمات طوارئ الكهرباء 121
رقم خدمات طوارئ الغاز 129
رقم خدمات المصرية للاتصالات 140

الطوارئ رقم النجدة رقم اغاثة المرور رقم طوارئ الكهرباء رقم طوارئ الغاز رقم الإسعاف

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