التموين: نتوسع في مكاتب السجل التجاري المطورة كجزء من استراتيجية التحول الرقمي

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توسعة تطوير مكاتب السجل التجاري كجزء من استراتيجية التحول الرقمي، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عشماوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أنه سيتم وضع حجر الأساس لإنشاء مركز استراتيجي في محافظة الأقصر لخدمة 4 محافظات أخرى، بهدف زيادة احتياطي السلع التموينية، موضحا أن هناك توسعًا أيضًا في أسواق الجملة ونصف الجملة.

وأشار إلى افتتاح أول مخزن دواء على مساحة 8 أفدنة لخدمة 4 محافظات في المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية.

ولفت إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة أن يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية ما لا يقل عن 3 أشهر، مؤكدًا أن مصر تمتلك احتياطي من السكر يكفي لمدة 8 أشهر، مضيفا أن سعر السكر يرتبط بأسعار الوقود عالميًا.

ونوه بأن السكر هو السلعة الرابعة المدرجة في منصة البورصة السلعية، بعد القمح والذرة والردة، مؤكدا أن سعر كيلو السكر للمستهلك يبلغ 27 جنيهًا ويتفاوت تصنيفه بأسعار مختلفة تصل إلى 30 جنيهًا.

وتحدث أيضًا عن اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع دولة الإمارات لاستيراد الأقماح، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يأتي ضمن إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.