مركبة فضائية روسية تتحطم على القمر في ظروف كارثية ..اعرف التفاصيل

أطلقت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس) المركبة الفضائية (لونا-25) إلى القمر في وقت سابق من هذا الشهر بهدف جمع أدلة عن وجود المياه على السطح، لكن لسوء الحظ تحطمت المركبة بعد تأكيد روسيًا بتعرضها لوضع غير طبيعي!

مدار غير متوقع

أكدت وكالة روسكوزموس أن المركبة الفضائية لونا-25 اصطدمت بسطح القمر بعد تعرضها للدوران في مدار غير متحكم به.

ويقول ممثلو الوكالة إن المركبة الفضائية تعرضت لمشكلة وهي دورانها في مدار غير متوقع ثم تم فقد الاتصال بها بالقمر الصناعي.

استبعاد القمر الصناعي

في هذا السياق، أكد المتحدث باسم وكالة روسكوزموس أنه منذ وقوع هذا الحدث الكارثي أصبح من المستحيل الآن الاستعانة بالقمر الصناعي لجمع عينات من صخور سطح القمر.

الاستقرار اليوم

أملت وكالة روسكوزموس أن تستقر المركبة الفضائية لونا-25 على سطح القمر اليوم (الاثنين 21 أغسطس) لكنها تعرضت لمشكلات في مسار الرحلة أدت إلى تحطمها بالفعل.

مياه مجمدة وعناصر ثمينة

قبل تحطمها، رسمت المركبة الفضائية لونا-25 منطقة القطب الجنوبي للقمر حيث يعتقد العلماء أن هذه المنطقة يمكن أن تحتوي على مياه مجمدة وعناصر ثمينة. لكن المركبة الفضائية التي تم إرسالها إلى القمر بهدف جمع عينات من الصخور والغبار في القطب الجنوبي للقمر قد تحطمت قبل القيام بعملها في ظروف كارثية.

فوهات قطبية

يهتم العلماء بالقطب الجنوبي للقمر بشكل خاص لأنه يحتوي على فوهات قطبية يمكن أن تحتفظ بالمياه، ويأمل المستكشفين في المستقبل تحويل هذه المياه المتجمدة في الصخور إلى هواء ووقود للصواريخ.