جهود وزارة التموين لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين .. تعرف عليها

تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا رئيسيا ومهما في دعم وتعزيز خطوات الحكومة نحو تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث تبقى وزارة التموين هي صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من إجراءات برنامج الإصلاح الاجتماعي في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

اتجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد من القطاعات المهمة والتي تمس حياة المصريين يوميا بالتوازي سواء على صعيد تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا أو توفير السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطن الأساسية أو خلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنيمة المشروعات أو تنظيم قطاع التجارة الداخلية.

ويستعرض صدى البلد جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية المختلفة والمكثفة في تأمين احتياجات المواطن وحماية الفئات الأكثر احتياجا في إطار مساعي الدولة لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين :

1- تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنقية قوائم الدعم على 4 مراحل استهدفت خلالها حذف الأسماء الوهمية والمكررة وأيضا مصادر الدخل والإنفاق لضمان توصيل الدعم لمستحقيه ووقف هدر أموال الدعم وإعادة توزيعها للمستحقين.

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين أن وزارة التموين تتحرك ببطء وحذر في ملف استحقاق الدعم وتحديد المستحقين وغير المستحقين حتى لا يُظلم مُستحق للدعم أو يحرم من حقه.. مؤكدا أن وزارة التموين لا تستهدف مطلقًا خفض أعداد المستفيدين من الدعم أو توفير فاتورة الدعم كما يُشاع.. وإنما الوزارة حريصة كل الحرص على حصول كل مُستحق للدعم على حقه من الدولة.

2- استخراج 450 ألف بطاقة للفئات الأكثر احتياجا ونحو 250 ألف لأبناء الفئات الأكثر الاحتياجا

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن إصدارنحو 450 ألف بطاقة للفئات الأكثر احتياجا ونحو 250 ألفا لأبناء الفئات الأكثر احتياجا منذ ديسمبر 2017، أي ما يعادل استفادة نحو 200 مليون مواطن من هذه البطاقات.

وأوضح أنه لايوجد إعلان رسمي بإضافة المواليد ولكن مايتم الاهتمام به حاليا من جانب الرئاسة ومجلس الوزراء الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

3- التوسع في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح السلع بأسعار مخفضة

توسعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء منافذ طرح السلع السلع بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال مشروع جمعيتي الذي وصلت عدد منافذه إلى 6 آلاف منفذ إلى جانب المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة لطرح السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

ويصل مجموع المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز دور الدولة في تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين حوالي 40 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية وعلى رأسها القرى والنجوع والاماكن الأكثر احتياجا.

4- تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية عبر رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بتوجيهات من الرئيس

عززت مصر أرصدتها من السلع الاستراتيجية ليزيد حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية ليكفي 6 أشهر من بعض السلع الرئيسية و7 أشهر لسلع أخرى في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتقلبات العالمية للأسواق.

واستطاعت مصر الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية حيث يبلغ احتياطي القمح ٤.٧ شهر والسكر ٨ أشهر والزيت ٣.٩ شهر والأرز ٣.٣ شهر.

5- انطلاق سيارات التموين للقرى والنجوع لتوصيل السلع للأماكن البعيدة جغرافيا

أطلقت وزارة التموين مشروع إقراض وتوزيع 3250 سيارة للشباب منها 1250 سيارة مقدمة من صندوق "تحيا مصر"، وألفا سيارة ضمن المرحلة السادسة لمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة الذى يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الاهلى بتكلفة 80 مليون جنيه بهدف ضمان توصيل السلع للقرى والنجوع والمناطق المهمشة.

6- إقامة مشروعات للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص العمل

تمنح وزارة التموين شباب الخريجين منافذ لبيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والبيع الحر فى مختلف محافظات الجمهوية تحت مسمى مشروع (جمعيتي) بالإضافة إلى المنافذ المتحركة وهي سيارات طرح السلع المتنقلة.

7- زيادة أسعار توريد القمح المحلي بالتعاون مع وزارة الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء لتشجيع المزارعين على الزراعة

وبتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والمالية تحت اشراف رئاسة مجلس الوزراء زيادة يعر توريد طن القمح المحلي سنويا لتشجيع المزارعين على زراعة القمح المحلي وعدم الاعتماد على الاستيراد.

8- تعاون التموين والأوقاف في دعم الأسر الفقيرة خلال المواسم " توزيع اللحوم والسلع الأساسية في رمضان وعيد الأضحى"

تقوم وزارتا التموين والأوقاف بالتعاون سنويا بتوفير وتوزيع السلع الرئيسية في القرى والنجوع خلال موسم شهر رمضان المعظم وكذلك توفير أطنان من اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

9- إقامة المعارض الموسمية مثل معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس

تقيم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية في إقامة معارض طرح السلع الموسمية بأسعار مخفضة منها: معارض أهلا مدارس ومعارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25%.

10- مساع تطوير منظومة التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق

تلعب الأجهزة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية دورا حيويا في في تنظيم قطاع التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق ومنها جهزا تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك لتعزيز دول الدولة في دعم وتعزيز نشاط السوق الحر الذي يصب في صالح المستهلك المصري.

تتوالى مساعي جهاز تنمية التجارة الداخلية في إنشاء المناطق اللوجيستية والأسواق المنظمة ونقاط التجميع والتوزيع بهدف تنظيم قطاع التجارة الداخلية وتقليل الفاقد والهدر وتقليص الحلقات الوسيطة وكذلك إنشاء أول بورصة سلعية للقضاء على الاحتكار، فيما يقوم جهاز حماية المستهلك بمراقبة الأسواق واستهداف أي عمليات غش تجاري أو زيادات في الأسعار غير مبررة بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية المعنية في الدولة.