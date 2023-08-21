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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية..تفاصيل

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة الخدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية وقد بلغت 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39٪؜ من الخدمات إلكترونيا .

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وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية أمس مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والذي يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وخدمات السجل التجاري .

 

تجديد السجل التجاري 
 

يتيح المكتب  طلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة إلى منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي.

السجل التجاري الخدمات إلكترونيا بوابة مصر الرقمية شهادات المنشأ للمصدرين الضرائب

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