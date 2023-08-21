14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية..تفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة الخدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية وقد بلغت 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39٪؜ من الخدمات إلكترونيا .



وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية أمس مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والذي يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وخدمات السجل التجاري .

تجديد السجل التجاري



يتيح المكتب طلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة إلى منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي.