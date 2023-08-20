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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يتم توريد الأقماح داخل مصر بالدولار؟.. التموين توضح

صدى البلد

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن معدل استهلاك القمح يبلغ 9 ملايين طن، بالإضافة إلى أنه يتم استيراد 9 ملايين طن أخرى، موضحا أنه بذلك يكون معدل استهلاك القمح سنويا من 18 إلى 20 مليون طن.

وشدد خلال برنامج 'على مسئوليتي'، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم توريد الأقماح من الداخل بالعملة الأجنبية؛ بسبب الظروف الاقتصادية، أما المشتريات الخارجية فتتم بالدولار، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع مع دولة الإمارات الشقيقة، بشأن تمويل استيراد الأقماح من الخارج بقيمة 500 مليون دولار.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي عن 3 أشهر، مؤكدا أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي لـ 8 أشهر، كما أن سعر السكر مرتبط بسعر الوقود عالميا.

كما أكد أن السكر رابع سلعة يتم تداولها على منصة البورصة السلعية بعد القمح والذرة والردة، لافتا إلى أن سعر كيلو السكر للمستهلك 27 جنيها ويتم تداوله بأسعار مختلفة تصل إلى 30 جنيها.

إبراهيم عشماوي استيراد الأقماح الإحتياطي الاستراتيجي الإعلامي أحمد موسى التموين

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