الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية: معظم النصوص الدينية تحث الإنسان على العمل الصالح

قال أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إننا فى حال تم إستعراض النصوص الدينية التي تتحدث عن العمل التطوعي، نجد أن معظمها تحث الإنسان على العمل الصالح عموما.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن مسألة العمل التطوعي تغرس فى الإنسان قيمة تسمي بقيمة العطاء، والتي معناها أن الإنسان يقدم العمل ولا ينتظر منه مقابل أو شخص يفرضه عليه أو تعود عليه منفعة شخصية، حيث قال الله تعالي: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ”.

وتابع أن الله سبحانه وتعالي يدل الإنسان على التعاون ورؤية العمل الصالح الذى من الممكن أن يقدم خدمة للناس، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن تعود بمنفعة شخصية.