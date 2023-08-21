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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار وزيرة الثقافة: وجود أرشيف لتراثنا كان حلما للمصريين .. فيديو

بيت التراث المصري
بيت التراث المصري

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي ورئيسة مجلس أمناء بيت التراث،  إن بيت التراث المصري غرضه توثيق التراث الثقافي غير المادي، ويقوم على إعداد أرشيف وطني للتراث الثقافي غير المادي.

وتابعت مستشارة وزيرة الثقافة ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن وجود أرشيف وطني للتراث كان حلم كبير لكثير من المصريين خاصة الباحثين والفنانين، مشيرة إلى أن التراث  الشعبي المصري غني جدا . 

وأردفت أنه الوزارة حصلت على مكان في مركز الحرف اليدوية بالفسطاط، وسيقومون بالتواصل مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي لديها المواد المختلفة . 

التراث الثقافي التراث الشعبي المصري الدكتورة نهلة إمام برنامج صباح الخير يا مصر توثيق التراث

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