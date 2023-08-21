"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

أثار الفنان محمد الحلو، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحيائه حفل “كاسيت 90” بالسعودية، حيث قام بتبديل كلمات أغنية “عمار يا اسكندرية”، بـ عبارة “عمار يا سعودية”؛ مما أغضب الرواد.

محمد الحلو يغني عمار يا سعودية

رد الفنان محمد الحلو، على حالة الجدل والهجوم المثار ضده، بسبب غناء "عمارة يا سعودية"، بدلا من "عمار يا إسكندرية"، عقب الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فعاليات “كاسيت 90”، بمدينة جدة في السعودية، قائلا: "الناس اتهمتني إني غيرت عمار يا إسكندرية، بعمار يا سعودية، وهذا جزء مقتطع من الحقيقة، لكن في بداية الحفل، غنيت "عمار يا إسكندرية"، ورردها "الكورال".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.