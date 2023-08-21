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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. توقيف وافد آسيوي لمحاولته تهريب نصف مليون ريال بطريقة سرية

علم السعودية
علم السعودية

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، عن إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال بطريقة سرية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال المصدر إن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره 500 ألف ريال وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وأوضح المصدر، أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.

وشدد المصدر ، على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.

السعودية إيقاف وافد تهمة غسل الأموال المنافذ الجوية النيابة العامة السعودية

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