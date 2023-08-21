"البحوث الإسلامية" يختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين لبعثات الأزهر إلى دول العالم

اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المقابلات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس في تخصص اللغة العربية من المتقدمين لاستكمال مسابقة الابتعاث للعام الحالي، وذلك برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعضوية د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. عبد الله النجار عضو مجمع البحوث، ود. محمد يسري جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة، ود. صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر، ود. حمدي الهدهد أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن لجنة المقابلات الشخصية استهدفت خلال لقاءها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم.

وأضاف أن مبعوث الأزهر الشريف يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأوضح الأمين العام أن الابتعاث الخارجي لدول العالم يمثل أحد ركائز رسالة الأزهر الشريف والتي يولي لها اهتمامًا خاصًا بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لما يقوم به المبعوثين من أدوار مهمة سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي، بغية الإجادة في نقل رسالة الأزهر ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال واستكمال مسيرة السابقين من العلماء الأجلاء ممن كان لهم بالغ الأثر في إثراء رسالة هذه المؤسسة العريقة.