بعد رحيله فجأة.. عزاء أحمد الشوكي غدا

كشف حسام عزت - مدير أعمال الفنان الراحل أحمد الشوكي - عن إقامة عزاء نجم التسعينات، غدا الثلاثاء 22 أغسطس بدار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الاعظم بالجيزة.

وكتب حسام عزت، في منشوره عبر فيسبوك: «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان / أحمد الشوكى غدا الثلاثاء بدار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الاعظم بجوار حلوانى تسيباس».

أحمد الشوكي وحكيم

أحمد الشوكي بدأ مشواره الفني مع بلدياته، نجم الاغنية الشعبية، حكيم، وأسسا معا فرقة “أنغام للغناء”، بعدها انفصلت الفرقة إلى فرقتين، الأولى خاصة بـ الشوكي ومعه مطربين، والثانية خاصة بـ حكيم ومعه مطربين أيضا.

ولمع نجم أحمد الشوكي، في تسعينيات القرن الماضي؛ من خلال أغنية “أعملك إيه حيرتني”، التي كانت أساسية في كل الأفراح الشعبية، لدرجة جعلت المطرب حسن الأسمر يعيد غنائها مرة أخرى.

وكان لـ أحمد الشوكي قصة مع حكيم، قبل سنوات، قد لا يعرفها البعض، حينما عرض «السبكي»، أغنية “حلاوة روح” عليه وعلى حكيم، ومطربين آخرين.

وحينما علم أحمد الشوكي، أن حكيم مرشح لـ أغنية حلاوة روح؛ نصح السبكي بأن صديقه “حكيم”، هو الأنسب لغنائها، وبالفعل، حققت الأغنية نجاحا كبيرا.

وفاة أحمد الشوكي

توفي صباح يوم الجمعة 18 أغسطس، المطرب أحمد الشوكي صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني، والتى اشتهرت فى التسعينيات وكانت من أنجح الأغنيات.



وشيع جثمان المطرب أحمد الشوكي، عقب صلاة الجمعة من بني مزار.





أحمد الشوكي ومسيرته

يعتبر الراحل أحمد الشوكي ممثلا ومطربا شعبيا، من مواليد محافظة المنيا، بدأ مشواره الفني عام 1985، وكان أول ألبوم له “أعملك إيه”، في عام 1991.

وكان يمتاز أيضا بموهبة التمثيل، وبدا مشواره الفني في عام 1993، مع الفنانة ميمي جمال، والفنان حسين الشربيني، في مسرحية “احترس من الشوادر”.

كما قدم فيلم “الشبر ونص” مع حسن حسني، ومسرحية “روايح” مع الفنانة فيفي عبده، وأيضا مسلسل “قمر” مع الفنانة فيفي عبده، وطرح العديد من الألبومات الشعبية.