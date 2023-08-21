دعاء يستجيب الله لقائله في لمح البصر.. كلمات مفعولها سريع

يحتاج أي إنسان مكروب في هذه الدنيا، إلى ترديد دعاء يستجيب الله له في لمح البصر، فالنبي رأى ذات مرة رجل مكروب.

ولما رأى النبي هذا المكروب قال "إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، وهي كلمة يونس، التي ورد في قول الله تعالى (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)".

دعاء يستجيب الله له في لمح البصر

ورأى أحد الصالحون، سيدنا النبي في المنام وأوصاه بهذا الدعاء، وهو الإمام محمد ابن اسماعيل المغربي، الذي حج ماشيا على قدميه 97 مرة، شهد له القاصي والداني بولاية العلم والصلاح، وهو من القرن الثالث ودفن بطور سيناء.

يحكي الإمام المغربي ويقول: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام، فقلت: يا رسول الله، لي حاجة إلى الله تعالى فبماذا أتوسل إليه، فأجابه النبي بقوله: من كانت له حاجة إلى الله تعالى فليسجد وليقل 40 مرة في سجوده ويشير بإصبعه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

دعاء يستجيب له الله من أول مرة

ويقول الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن أي إنسان مريض ويردد هذا الدعاء، فإن شفاه الله غفر الله له، وإن مات مات شهيدا محتسبا أجره على الله سبحانه وتعالى.

هذا الدعاء لا يقوله مكروب إلا فرج الله كربه، ولا يقولها مهموم إلا فرج الله همه، ولا يقولها صاحب ضيق في الرزق إلا وسع الله رزقه، ولا يقولها صاحب حاجة أو أمنية إلا حققها الله تعالى.