يخلق من النجم أربعين| شبيه كريم محمود عبد العزيز يثير الجدل.. طبيبة محجبة تتطابق ملامحها مع إلهام شاهين.. وضجة حول نسخة شيرين

لم يكن شبيه الفنان كريم محمود عبد العزيز هو الأول، حيث سبقه عدد آخر من الأشخاص الذين تشابهت ملامحهم مع النجوم، لتتحقق المقولة «يخلق من الشبه أربعين».

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي أبرز الأشخاص المشتبهين لنجوم الوسط الفني.

شبيه كريم محمود عبد العزيز

نشر حسام رفعت - شبيه الفنان كريم محمود عبد العزيز - مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك - ظهر فيه وهو يطلب الزواج من أميرة المعروفة على السوشيال ميديا بـ «حسناء ميامي».

وظهر شبيه كريم محمود عبد العزيز، على كورنيش الإسكندرية، مع حسناء ميامي، وهو يطلب الزواج منها، قائلا: «أنا اسمي حسام شبيه كريم محمود عبد العزيز وتريند وعندي ملايين المشاهدات.. وعرفت انك عاوزة عريس وأنا جاي اطلب ايدك».

ورفضت حسناء ميامي طلب الخطوبة من شبيه كريم محمود عبد العزيز، بسبب فارق العمر بينهما، حيث إنها تكبره بعدة سنوات.

شبيه كريم محمود عبد العزيز

شبيهة إلهام شاهين

شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل.. أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تشبه الفنانة إلهام شاهين، لحد كبير.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو، تقول انها تلقت تعليقا من إحدى المتابعات لها تخبرها بأنها شبيهة للفنانة إلهام شاهين، وقالت انها تلقت هذه التعليقات من أشخاص كثيرون.

شبيهة إلهام شاهين، هي طبيبة أطفال مصرية وتدعى هبة وشاحي، وتتفاعل بفيديوهات تثقيفية حول تربية الأطفال، وتنشر هذه الفيديوهات عبر تطبيق تيك توك.

ولاحظ الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الشبه الكبير بين إلهام شاهين والطبيبة هبة وشاحي، وتفاعلوا معها بشكل واسع في التعليقات.

شبيهة إلهام شاهين

شبيهة شيرين عبد الوهاب البرازيلية

شبيهة شيرين عبد الوهاب البرازيلية.. أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو قصير تم تداوله بين النشطاء، ظهرت فيه فتاة برازيلية تشبه النجمة المصرية لحد كبير.

الشبه بين شيرين عبد الوهاب والفتاة البرازيلية وصل لحد التطابق بينهما، وكأنها توأم لها، ما فتح باب للتساؤلات حول إن كان الشبه طبيعيا أم بعد عمليات تجميلية.

شبيهة شيرين عبد الوهاب البرازيلية

شبيهة شيرين عبد الوهاب الأندونيسية

شبيهة شيرين عبد الوهاب.. انتشر مقعطع فيديو لفتاة أخرى تشبه النجمة المصرية، عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، ظهرت فيها الشبيهة بملامح تصل لحد التطابق مع «شيرين» ما جعل الجمهور يتفاعل بشدة مع الفيديو الذي تم تداوله.

وظهرت شبيهة شيرين عبد الوهاب، في الفيديو ترتدي الحجاب، وبسبب الشبه الكبير بين المطربة، والفتاة صاحبة الفيديو، جعل بعض المعلقين، يلتبس عليهم الأمر بأن «شيرين» قامت بارتداء الحجاب فعلًا، فعلق البعض قائلًا: «لا لا هذي مو شبيهه هذي شيرين نفيها»، وكتب آخر: «بس هاي شرين بالحجاب».

وفي حقيقة الأمر، الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا، هو لـ فتاة إندونيسية الجنسية، تشبه شيرين عبد الوهاب لحد كبير، ما جعل البعض يدخل في حيرة بين الفنانة وشبيهتها.

شبيهة شيرين عبد الوهاب الأندونيسية

شبيهة هبة مجدي

في شهر مارس 2022، أثيرت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، حول الفنانة هبة مجدي، بعد ظهور فتاة تشبهها إلى حد كبير -عبر تطبيق الصور انستجرام- في صور وفيديوهات تم تداولها.

وبتتبع صور شبيهة هبة مجدي، تبين أن صاحبة الإطلالة، موديل مصرية تُدعى هالة الحجار، وهي من جلسة تصوير قامت الماكيير سعيدة السيد، بوضع اللمسات الجمالية عليها.

وبسؤال الماكيير سعيدة السيد، حول صاحبة الموديل شبيهة هبة مجدي، قالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الموديل «هالة الحجار»، تشبه الفنان لدرجة كبيرة، ومساحيق المكياج التي تم وضعها أبرزت ملامح الشبه بينهما كثيرًا.

شبيهة هبة مجدي

شبيهة يسرا

في شهر مارس 2022، أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول النجمة يسرا، بعد تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو تظهر فيه شبيهة لها للمرة الأولى.

وظهر في مقطع الفيديو، فتاة تبدو عشرينية، تظهر بملامح تشبه لحد كبير النجمة يسرا، فيما عدا لون العيون الزرقاء فقط.

شبيهة يسرا

شبيهة ميرنا المهندس

في شهر نوفمبر 2021، أثارت الفنانة ندى أكرم حالة من الجدل على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.