بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

سافرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين مع وحيدتها نور، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد نجاح اغنيتها الأخيرة حوش الدلع اجازة وزيارة عائلتها هناك مع بعض أصدقائها.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة أغنية «حوش الدلع» من كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز شريك النجاح في أغنية ننه هو مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

دوللي شاهين

يذكر احدث اعمال الفنانة دوللي شاهين أغنية «حوش الدلع» من كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبدالعزيز.

ويقول مطلع الأغنية :«يا حبيبي اهدى وروق بطل تبقى كده أفوش.. بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف.. دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش».

يذكر أن أخر اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بنت وأغنية حبيبتي يا امي وأغنية الملكة QUEEN »، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع يوتيوب. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

يقول مطلع الأغنية :

يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش

بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف

دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش

عاملي فيها متدلع لاء حوش