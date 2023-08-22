سحر نوح: والدي أول مصري يمثل على المسرح الفرنسي.. وتفجر مفاجأة بشأن انتقال زوجها مدحت شلبي للسعودية

حلت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان الراحل محمد نوح، ضيفة على الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

سحر نوح: والدى أول مصري يمثل على المسرح الفرنسي.. فيديو

قالت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان الراحل محمد نوح، إن والدها هو أول فنان مصري يمثل على المسرح الفرنسي.

وأضافت الفنانة سحر نوح،: "والدي كان صديق صلاح جاهين وشاركه في عدة أعمال خارج مصر، بالإضافة إلى أنه كان كاتبا في جريدة الوفد".



زوجة مدحت شلبي تفجر مفاجأة على الهواء بشأن انتقاله للسعودية.. فيديو

علقت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، على انتقال زوجها المعلق مدحت شلبي، للعمل في إحدى القنوات السعودية.

وقالت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح،: "لسه مش عارفه هسافر معاه ولا لا، لكن أنا اتربيت أني أنا مع زوجي في المكان اللي هو متواجد فيه".



الفنانة سحر نوح: والدي علمني حب مصر

تحدثت الفنانة سحر نوح، عن والدها الفنان محمد نوح، قائله: "والدي يحدثنا عن مصر طوال الوقت، وعلمني حب مصر".

وأضافت الفنانة سحر نوح،: "والدي من حبه في الوطن اتعلم اللغة المصرية القديمة"، لافته: "والدي كان رافض فكرة إني أهاجر أو أخذ جنسية أخرى"، مشيرة: "والدي طوال الوقت كان يقرأ لنا عن تاريخ مصر، وكأن يأخذنا في رحلات للتعرف على تاريخ مصر".



نجلة محمد نوح: والدي ماكنش هيحب المهرجانات لو كان عايش.. فيديو

كشفت الفنانة سحر نوح، تفاصيل تربية والدها الفنان محمد نوح لها وأسرتها.

وتابعت: أولادي مختلفين عن جيلهم، وأخذوا طباع والدي (محمد نوح) ويدرسون الحضارة القديمة ويستمعون للموسيقى الكلاسيكية، وأترك لهم الحرية كاملة في كل ما يخصهم.



مدحت شلبي أهلاوي ولا زملكاوي؟.. زوجته تفاجئ الجميع لأول مرة بإنتمائه.. فيديو

ردت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، زوجة المعلق مدحت شلبي، على سؤال "هل مدحت شلبي أهلاوي ولا زملكاوي؟".

وقالت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مدحت ولا أهلاوي ولا زملكاوي، هو في الأصل كان مدرب كرة".

وأضافت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، زوجة المعلق مدحت شلبي،: "عمري ما سألت ولادي عن انتمائهم في الكرة، لكن أعتقد ابني أهلاوي، وبنتي مالهاش في الكرة".