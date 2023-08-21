بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

شاركت الفنانة هيفاء وهبى جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بصور جديدة لها خلال عطلتها الصيفية.









وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن أناقتها و جمالها مرتدية فستانا شبيكة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.





وتتميز هيفاء وهبي دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.





يشار إلى أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميانو إخراج إيلي فهد.





يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.





فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوسأوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمونرمسيس وأحمد خالد موسى.

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