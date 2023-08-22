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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

مضاد حيوي
مضاد حيوي

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن وجود أدوية مغشوشة ومُقلّدة في السوق المصرية، والتي قد تكون موجودة في عدد كبير من البيوت.. فما هي؟

الأدوية التي صدر تحذير بشأنها، خاصة بعدة أمراض منها "المضاد الحيوي، وجرثومة المعدة، وسرطان جدار الرحم، والتهابات البروستاتا".

احذروا هذه الأدوية بالمنزل

حذرت هيئة الدواء في المنشور رقم 17 لسنة 2023، من عبوات مقلدة من مستحضر "Tavanic 500 mg tablet"، للتشغيلة رقم "CEG014"، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويعتبر الدواء من المضادات الحيوية التي يصفها أطباء المسالك البولية لعلاج التهاب البروستاتا، كما يستخدم أيضاً في علاج العدوى التي تصيب الجهاز التناسلي، وجرثومة المعدة.

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بينما في المنشور رقم 18 لسنة 2023، حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من مستحضر "Oxyprogest Vial" من تصنيع شركة أكديما، للتشغيلة رقم "23301002"، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويستخدم الدواء كإحدى وسائل منع الحمل الهرمونية، إضافة لعلاج النزيف الرحمي غير الطبيعي، وسرطان بطانة الرحم.

وقالت الهيئة إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضرات، بناءً على شكل العبوة والوجه الجانبي لها، والشرط الداخلي للدواء.

ما أضرار الأدوية المغشوشة بالسوق؟

وعادة ما تحذر هيئة الدواء المصرية، من انتشار أدوية «غير مطابقة للمواصفات» من وقت لآخر، وسط جهود حكومية لتنفيذ «حملات تفتيشية» على الصيدليات.

وتتخوف الحكومة من احتواء سوق الدواء المصرية على أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية، وإذا لم تؤدِ هذه الأدوية إلى الوفاة، كما في حالة المضادات الحيوية، فإنها ستؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

وسبق وأكد مجلس الوزراء، أنه «لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات».

وشدد المجلس في بيان له، على أن «جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتي يتم تداولها في الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ومطابقة لجميع معايير ومتطلبات التصنيع وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة».

وأشار مجلس الوزراء، إلى حرصه على «تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أي تشغيلات مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على مختلف الصيدليات بجميع المحافظات، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها».

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